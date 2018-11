El presidente, Donald Trump, aseguró que no es un "creyente" en el cambio climático y dijo que "no ve" los efectos que los informes científicos recogen sobre este fenómeno, en una entrevista publicada hoy en The Washington Post. El aumento de las temperaturas a nivel global tiene un efecto devastador en las formaciones de hielo del Ártico. Esto supone que los osos polares de Alaska no puedan refugiarse en sus terrenos de caza tradicionales hasta finales de otoño. EFE/ARCHIVO