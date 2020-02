El ex productor de Hollywood Harvey Weinstein (c), su llegada al Tribunal Supremo del estado de Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Jason Szenes/Archivo

Harvey Weinstein, declarado culpable el pasado lunes de violación en tercer grado y agresión sexual en primer grado, se encuentra confundido por el veredicto y mata su tiempo con la lectura en el hospital, donde fue ingresado horas después de la sentencia tras sufrir palpitaciones, aseguró su portavoz, Juda Engelmayer.

"No entiende cómo el jurado no entendió que él no es culpable de estos crímenes", dijo su representante poco después de visitar a Weinstein en el Hospital de Bellevue, en Manhattan.