La Navidad en medio de la pandemia de covid-19 no será lo mismo para el matrimonio Pérez, que espera a su primer hijo y que como muchas otras familias no se reunirá con sus seres queridos durante las fiestas de fin de año. EFE/Fernando Bizerra Jr./Archivo

No habrá bullicio, ni reencuentros. La Navidad en medio de la pandemia de covid-19 no será lo mismo para el matrimonio Pérez, que espera a su primer hijo y que como muchas otras familias no se reunirá con sus seres queridos durante las fiestas de fin de año porque no quieren “convertir la celebración en una tragedia”.

Sara Pérez, quien tiene casi cinco meses de embarazo, y su esposo Francisco pasarán ellos solos la Noche Buena y a pesar de la nostalgia que les embarga por no poder festejar con familiares y amigos, como tradicionalmente lo hacen en su hogar en Acworth (Georgia), saben que es lo correcto porque el virus no perdona, ni siquiera en Navidad.