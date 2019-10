Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, alertó este martes de que no ha recibido los fondos necesarios para cumplir con sus planes de apoyo a niños en varios países en situación de crisis, incluida Venezuela.

"Sin recursos adicionales, estos niños no irán a la escuela, no serán vacunados, no recibirán nutrición adecuada o no serán protegidos de la violencia y el abuso", advirtió en un comunicado la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.