Los parques temáticos de Universal en Florida y California incorporarán este año a su evento anual Halloween Horror Nights la casa embrujada "The Horrors of Blumhouse", inspirada en la película de suspenso "The Black Phone", que se estrena el 24 de junio, y la comedia de terror "Freaky".

La primera "transportará a los visitantes a una dimensión alternativa donde los sustos son reales y lo que está en juego es la vida y la muerte", informó este jueves Universal Studios en un comunicado.