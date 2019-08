El uso de la fuerza policial se ha convertido en una causa importante de la muerte de hombres jóvenes en el país donde los negros corren un riesgo 2,5 veces mayor que los blancos de ser muertos por la policía, según un estudio publicado hoy.

"Esta desigualdad no es sorprendente", dijo Frank Edwards, de la Escuela de Justicia Criminal de la Universidad Rutgers, en Newark, Nueva Jersey, autor principal de la investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences.