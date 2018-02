Cada vez son más las empresas estadounidenses que están anunciando su intención de cortar sus lazos de negocio con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) después de la masacre ocurrida el 14 de febrero en una escuela al sur de Florida que se saldó con 17 muertos.

Una de las primeras empresas que anunció el fin de su colaboración con el principal grupo de presión pro armas de EE.UU. fue First National Bank of Omaha, quien anunció el jueves que no renovaría una tarjeta de crédito Visa con marca compartida con la NRA.