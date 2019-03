La ejecutiva de la División de Pequeñas Empresas de Bank of America, Elizabeth Romero, posa para Efe durante una entrevista realizada en Houston, Texas. EFE

Elizabeth Romero, ejecutiva de la División de Pequeñas Empresas de Bank of America, aseguró en una entrevista con Efe que los empresarios hispanos, con un índice de optimismo superior a sus colegas no latinos, "no se dejan vencer y luchan para alcanzar sus sueños".

"El hispano que tiene una empresa pequeña es alguien luchador. No se deja vencer y lucha para alcanzar sus sueños. (...) Vinieron a EE.UU. para ser alguien, para ellos y sus familias", explicó Romero.

La ejecutiva financiera argumentó que los latinos propietarios de negocios "buscan la forma de convertir cualquier obstáculo en algo positivo".

"Este año sus negocios han crecido mucho más de lo que esperaban, lo que es una motivación muy grande para ellos, sus empleados, su familia y su comunidad", apostilló.

Bank of America presentó este lunes el "III Enfoque Hispano del Informe de Propietarios de Pequeñas Empresas", un estudio que apunta que los empresarios hispanos muestran un mayor optimismo y confianza que quienes no lo son respecto a la evolución de sus empresas y acerca de la coyuntura económica en Estados Unidos.

El análisis indica que casi 9 de cada 10 empresarios latinos planea ampliar su negocio en los próximos 12 meses, frente al 67 % de los no hispanos que pretenden lo mismo.

Asimismo, el 79 % de los propietarios latinos planifica ampliar su negocio en un plazo de 5 años, comparado con el 55 % de los no latinos.

El estudio cuenta con una muestra de 1.067 propietarios de pequeñas empresas, con unos ingresos anuales de entre 100.000 y 4.999.999 dólares y un tamaño de 2 a 99 empleados, así como más de 300 entrevistas a empresarios hispanos.

El índice de optimismo del banco que incluye el informe muestra que los propietarios hispanos de sociedades confían más en el avance de la economía, tanto a nivel personal como nacional.

Así, el 68 % de los latinos considera que su economía mejorará en los próximos 12 meses, en contraposición con el 54 % observado entre los no latinos encuestados.

"Existe mucha confianza y optimismo a nivel local y nacional, aunque hay también preocupaciones, como el gasto de la cobertura sanitaria, que ha salido (como mayor preocupación) en los últimos tres años", aclaró Romero en la entrevista.

El costo de la asistencia médica (70 %), el precio de los productos básicos (61 %) y los aranceles y políticas comerciales del Gobierno del presidente, Donald Trump, (60 %) son los temas que más conciernen a los hispanos.

"No hemos entrado en detalle sobre los motivos, pero puede ser algo cultural. Los hispanos que tienen negocios pequeños se preocupan sobre lo que está pasando", sostuvo.

Romero dijo que Bank of America tiene "mucho interés" en conocer las expectativas y preocupaciones de los hispanos, que forman el 11 % de la cartera de propietarios de negocios de la entidad financiera.

Para estar más cerca de esos clientes, la directiva señaló que una tercera parte de la plantilla del banco habla español, tanto en las sucursales como por teléfono, y defendió que el contenido digital y las aplicaciones también están traducidas a ese idioma, entre otras iniciativas.