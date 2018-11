Fotografía cedida por The New Mexico Museum of Natural History & Science (NMMNHS) hoy, domingo 25 de noviembre de 2018, de un fósil del que sería el reptil herbívoro más antiguo. El hallazgo en Nuevo México (EE.UU.) del fósil de un reptil herbívoro de unos 300 millones de años, y señalado como el fósil más antiguo de un reptil herbívoro, obliga a "reescribir" la evolución de esta clase de animales, según dijeron hoy a Efe investigadores del descubrimiento. EFE/ NMMNHS SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS