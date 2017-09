El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cree que "hacer frente al terrorismo no consiste sólo en lo que hacemos en casa sino también más allá de nuestras fronteras" y defendió el papel de la organización en este cometido.

"A largo plazo, la prevención es mucho mejor que la intervención", dice Stoltenberg en un artículo distribuido hoy por la Agencia EFE en su nuevo servicio Firmas, que cuenta con aportaciones de articulistas y personalidades de relieve mundial.

En su artículo, el secretario general de la OTAN afirma que "el rol de la OTAN y España cada vez es más vital contra el terrorismo" y que la organización "sigue comprometida en evitar que Afganistán vuelva a ser nunca más un refugio seguro para los terroristas".

"Mientras que la contribución de la OTAN a la lucha contra el terrorismo comenzó efectivamente en Afganistán, ahora está mucho más extendida", dice Stoltenberg, quien resalta el papel de la organización atlántica en "la Coalición Global contra el Estado Islámico" y en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad iraquíes.

Afirma que ya se han hecho "progresos significativos" y que el Estado Islámico ha perdido la mayor parte de su territorio en Irak y Siria: "Pero la amenaza sigue ahí y aún hay mucho más por hacer", puntualiza.

Stoltenberg destaca el apoyo de la OTAN a Oriente Medio y el Norte de África, a los programas de capacitación en Jordania y Túnez y a la reconstrucción de las instituciones en Libia.

El secretario general de la Alianza afirma que "los actos de violencia como los que vimos en Barcelona y en Cambrils sólo fortalecen nuestra determinación colectiva de combatir el terrorismo y alzarnos en la defensa de nuestras sociedades abiertas y libres".

Pero recuerda que "en nuestras sociedades libres y abiertas es imposible evitar todos los ataques".

"Simplemente no podemos cerrar nuestras ciudades. Pero no deberíamos aceptar que el terrorismo se convierta en algo normal. No podemos -y no lo haremos- permitir que nuestros valores y nuestras sociedades libres se vean socavados", dice Stoltenberg.

"Nadie dice que derrotar a los terroristas sea fácil. Es un desafío global, generacional, que requiere una solución integral, a largo plazo, con un papel para nuestras fuerzas armadas, nuestros servicios de inteligencia, nuestras agencias policiales, nuestros tribunales y nuestras comunidades", afirma.