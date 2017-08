La novelista mexicana Vanessa Lorrenz considera que la literatura debe estimular la conciencia y la imaginación de los lectores, para que a través de la ficción se puedan generar opiniones sobre diferentes aspectos de la sociedad actual.

"Lo que pretendo es que se arme debate, que vivan realmente los personajes y sientan", explicó en una entrevista con Efe la autora, quien añadió que "lejos de buscar que se venda mucho o que todo el mundo hable por hablar" del libro, los escritores tienen la responsabilidad de que el lector se integre y "pase de largo sin que se le mueva nada".

La novelista mexicana comenzó su carrera tras lo que ella considera como una "resaca literaria": "Todo te parece igual y dices yo haría esto o le cambiaría aquello a la novela, o hubiera escogido un final diferente".

Desde entonces ha publicado de forma independiente, a través de la plataforma Kindle Direct Publishing (KDP) de Amazon, 11 títulos cortos -con una extensión inferior a 200 páginas- en el género de la novela romántica contemporánea.

Para Lorrenz, este género se ha transformado en los últimos tiempos y ya "no es lo que era antes, donde todo era de color de rosa", ahora tiene "otros matices", que hacen que vaya evolucionando a escenarios más reales que, al mismo tiempo, atraen a más público.

"No me gusta marcar mucho los estereotipos porque hay suficientes novelas donde la protagonista es delgada, bonita, tiene buen cuerpo; dónde quedan las mujeres normales a las que también les pasan cosas, quiero que las lectoras se imaginen ellas mismas como protagonistas de la historia", argumentó con relación a la evolución del género.

Casi todas sus novelas, relata la escritora, están inspiradas en la letra de una canción concreta que desarrolla y transforma en una historia completa; como por ejemplo su libro "Algo tan estúpido como un te quiero", que surgió de la letra de un tema interpretado por Frank Sinatra y su hija Nancy Sinatra.

En cuanto a la autopublicación, Vanessa Lorrenz se declara "fascinada" con la sencillez del proceso y las ventajas que ofrece la plataforma KDP "para estar presente" en los mercados internacionales.

"Amazon tiene muchos métodos de promoción, hacerse visible es más fácil cuando acabas de publicar la novela porque le suben a uno directamente a los más vendidos, pero también envía correos a las cuentas de sus clientes con las novedades o te sugiere en contenidos de autoras similares", detalló.

Además, el gigante del comercio organiza el Premio Literario de Autores "Indie" en español -este año celebra su cuarta edición-, en el que galardona a la mejor novela inédita del mundo hispanohablante con una dotación económica y con la posibilidad de ser publicada en inglés.

Un concurso que Lorrenz valora positivamente: "Creo que es una excelente oportunidad, por lo menos para los que no tenemos una editorial detrás de nosotros; dejando de lado lo económico, es una ocasión única para que lleven tus novelas a otro idioma y poder abarcar otros mercados".

La escritora mexicana no participará en esta ocasión, puesto que no pudo terminar a tiempo el proyecto para el concurso -publicó su última novela en mayo; sin embargo, planea presentarse en la próxima edición y aprovechar "la oportunidad de atraer a nuevos lectores".

"La historia que tenía para este año no está terminada, no sé si concursaré con este proyecto, o igual dentro de dos o tres meses tengo otro y me presento con ese, (...) prefiero ir escribiendo sobre la marcha, más espontáneo", concluyó.